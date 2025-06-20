Meta відкладає запуск реклами в WhatsApp для країн ЄС до 2026 року

Нову рекламну модель поки не впроваджуватимуть у Європі через побоювання щодо обробки персональних даних користувачів.

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WhatsApp, який належить компанії Meta, не запускатиме нову рекламну модель в країнах Євросоюзу щонайменше до 2026 року. Про це повідомив ірландський регулятор із захисту даних, який відповідає за дотримання Загального регламенту про захист даних (GDPR) у ЄС, передає Politico.

Як відомо, компанія Meta оголосила про впровадження нових функцій у вкладці «Оновлення» в WhatsApp. Серед новинок — таргетована реклама та підписка на розширені можливості. За словами компанії, ці функції з’являтимуться у користувачів у всьому світі поступово впродовж найближчих місяців.

Проте запуск реклами викликав серйозне занепокоєння серед правозахисників, зокрема через намір Meta використовувати рекламні налаштування та дані з облікових записів користувачів у Facebook та Instagram, якщо ті пов’язані з WhatsApp.

Комісар Ірландської комісії із захисту даних Дес Гоґан заявив, що компанія офіційно повідомила регулятора про відтермінування запуску реклами в ЄС до 2026 року.

«Цей продукт не буде доступним на ринку ЄС до 2026 року. Ми отримали підтвердження від WhatsApp і плануємо зустріч для обговорення потенційних питань», — зазначив він.

Регулятор також наголосив, що співпрацюватиме з іншими європейськими органами захисту даних, щоб обговорити можливі ризики та застереження.

У WhatsApp підтвердили, що йдеться про глобальне оновлення, яке впроваджуватимуть поступово в різних регіонах.

Водночас у Meta заявляють, що нові функції розроблені «з максимально можливим урахуванням конфіденційності», а обмін даними між WhatsApp, Instagram і Facebook відбуватиметься лише за згодою користувача.

Видання вказує, що це вже не перший випадок, коли Meta змушена відкласти запуск нових технологій в ЄС через вимоги конфіденційності. Раніше компанія призупинила запуск свого флагманського штучного інтелекту з тієї ж причини.

Комісар Дейл Сандерленд зауважив, що регулятор ще не розпочав повноцінне обговорення нової рекламної моделі з WhatsApp.

«Ми лише на початку процесу. Як і завжди, ми взаємодіятимемо з компанією щодо всіх нових функцій. Поки що зарано говорити, чи виникнуть у нас серйозні заперечення», — зазначив він.

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