Практика судів
  1. У світі

Meta відкладає запуск реклами в WhatsApp для країн ЄС до 2026 року

15:08, 20 червня 2025
Нову рекламну модель поки не впроваджуватимуть у Європі через побоювання щодо обробки персональних даних користувачів.
Meta відкладає запуск реклами в WhatsApp для країн ЄС до 2026 року
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

WhatsApp, який належить компанії Meta, не запускатиме нову рекламну модель в країнах Євросоюзу щонайменше до 2026 року. Про це повідомив ірландський регулятор із захисту даних, який відповідає за дотримання Загального регламенту про захист даних (GDPR) у ЄС, передає Politico.

Як відомо, компанія Meta оголосила про впровадження нових функцій у вкладці «Оновлення» в WhatsApp. Серед новинок — таргетована реклама та підписка на розширені можливості. За словами компанії, ці функції з’являтимуться у користувачів у всьому світі поступово впродовж найближчих місяців.

Проте запуск реклами викликав серйозне занепокоєння серед правозахисників, зокрема через намір Meta використовувати рекламні налаштування та дані з облікових записів користувачів у Facebook та Instagram, якщо ті пов’язані з WhatsApp.

Комісар Ірландської комісії із захисту даних Дес Гоґан заявив, що компанія офіційно повідомила регулятора про відтермінування запуску реклами в ЄС до 2026 року.

«Цей продукт не буде доступним на ринку ЄС до 2026 року. Ми отримали підтвердження від WhatsApp і плануємо зустріч для обговорення потенційних питань», — зазначив він.

Регулятор також наголосив, що співпрацюватиме з іншими європейськими органами захисту даних, щоб обговорити можливі ризики та застереження.

У WhatsApp підтвердили, що йдеться про глобальне оновлення, яке впроваджуватимуть поступово в різних регіонах.

Водночас у Meta заявляють, що нові функції розроблені «з максимально можливим урахуванням конфіденційності», а обмін даними між WhatsApp, Instagram і Facebook відбуватиметься лише за згодою користувача.

Видання вказує, що це вже не перший випадок, коли Meta змушена відкласти запуск нових технологій в ЄС через вимоги конфіденційності. Раніше компанія призупинила запуск свого флагманського штучного інтелекту з тієї ж причини.

Комісар Дейл Сандерленд зауважив, що регулятор ще не розпочав повноцінне обговорення нової рекламної моделі з WhatsApp.

«Ми лише на початку процесу. Як і завжди, ми взаємодіятимемо з компанією щодо всіх нових функцій. Поки що зарано говорити, чи виникнуть у нас серйозні заперечення», — зазначив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС WhatsApp Meta Євросоюз

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З бюджету за 5 місяців 2025 року витратили 1,5 трлн грн, що на 280 млрд більше, ніж у 2024 році

З 1,5 трильйону грн видатків майже трильйон було витрачено на безпеку і оборону – Мінфін.

Верховний Суд вказав, що отримані внаслідок провокації злочину докази не можуть бути визнані допустимими при доведенні винуватості особи

Але вони можуть використовуватися для спростування версії сторони обвинувачення.

Парламентський комітет рекомендував прийняти закон про створення нових спецадмінсудів – СОАС та СААС

Комітет рекомендував прийняти в цілому закон авторства Володимира Зеленського про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Партнери не дають дозволу витрачати їх кошти на військові потреби – Денис Шмигаль

Денис Шмигаль відповів, чому скорочення інших видатків не збільшує джерела для покриття військових потреб.

Закон про ведення податковою реєстру банківських рахунків громадян потрібен для адаптації платежів до зони євро — Сергій Марченко

За словами міністра фінансів Сергія Марченко, для приєднання до єдиної зони платежів у євро Верховній Раді доведеться ухвалити закон про реєстр банківських рахунків та сейфів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Ярмолюк
    Олег Ярмолюк
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Юрій Градовський
    Юрій Градовський
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду