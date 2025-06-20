Meta откладывает запуск рекламы в WhatsApp для стран ЕС до 2026 года

WhatsApp, принадлежащий компании Meta, не будет запускать новую рекламную модель в странах Европейского союза как минимум до 2026 года. Об этом сообщил ирландский регулятор по защите данных, который отвечает за соблюдение Общего регламента по защите данных (GDPR) в ЕС, передает Politico.

Как известно, Meta объявила о внедрении новых функций во вкладке «Обновления» в WhatsApp. Среди нововведений — таргетированная реклама и подписка на расширенные возможности. По словам компании, функции будут появляться у пользователей по всему миру постепенно в течение ближайших месяцев.

Однако запуск рекламы вызвал серьезное беспокойство у правозащитных организаций, в частности из-за намерения Meta использовать рекламные настройки и данные с аккаунтов пользователей в Facebook и Instagram, если они связаны с WhatsApp.

Комиссар Ирландской комиссии по защите данных Дес Хоган заявил, что компания официально уведомила регулятора о переносе запуска рекламы в ЕС до 2026 года.

«Этот продукт не будет доступен на рынке ЕС до 2026 года. Мы получили подтверждение от WhatsApp и планируем встретиться с ними для обсуждения возможных вопросов», — отметил он.

Регулятор также подчеркнул, что будет сотрудничать с другими европейскими органами защиты данных для обсуждения возможных рисков и замечаний.

В WhatsApp подтвердили, что речь идет о глобальном обновлении, которое будет внедряться поэтапно в разных регионах.

При этом в Meta заявили, что новые функции разработаны «с максимально возможным учетом конфиденциальности», а обмен данными между WhatsApp, Instagram и Facebook будет происходить только с согласия пользователя.

Издание отмечает, что это уже не первый случай, когда Meta вынуждена откладывать запуск новых технологий в ЕС из-за требований по защите персональных данных. Ранее компания приостановила внедрение своей флагманской технологии искусственного интеллекта по той же причине.

Комиссар Дейл Сандерленд добавил, что регулятор пока не начал полноценного обсуждения новой рекламной модели с WhatsApp.

«Мы только в начале процесса. Как всегда, мы будем взаимодействовать с компанией по всем новым функциям. Пока рано говорить, возникнут ли у нас какие-либо серьезные возражения», — отметил он.

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