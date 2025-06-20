Верховный Суд указал, что полученные в результате провокации преступления доказательства не могут быть признаны допустимыми при доказывании виновности лица

Но они могут использоваться для опровержения версии стороны обвинения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Доказательства, полученные в результате провокации преступления, не могут быть признаны допустимыми при доказывании виновности лица, однако могут использоваться для опровержения версии стороны обвинения.

Так, суды предыдущих инстанций признали виновным и приговорили обвиняемого по ч. 1 ст. 369 УПК Украины.

В кассационной жалобе осужденный утверждает, что был спровоцирован к даче неправомерной выгоды сотрудниками полиции. На это указала коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда в постановлении от 6 мая 2025 года по делу №346/2640/20.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд Верховного Суда закрыл уголовное производство на основании п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК Украины.

В обоснование позиции КУС ВС указал, что любой государственный служащий, в частности, и сотрудник полиции, обязан как минимум воздерживаться от поведения, которое может быть расценено как готовность совершить коррупционное правонарушение. В данном производстве сам сотрудник полиции утверждал, объясняя необходимость включения скрытой видеозаписи, что у него было подозрение, что осужденный предложит ему взятку, поскольку осужденный делал такие предложения сотрудникам полиции при оформлении протокола.

Показания полицейских, составлявших соответствующий протокол, не подтверждают указанное сообщение.

Но даже если считать, что у него были основания для подозрения, то это обстоятельство тем более требовало от сотрудника полиции принять меры, чтобы его поведение не было истолковано как предложение или готовность получить взятку.

В обстоятельствах этого дела ничто не мешало ему отказать осужденному во встрече в кабинете или немедленно прекратить такое общение. Однако поведение полицейского носило противоположный характер: бессмысленное, не обусловленное какой-либо необходимостью, пребывание в кабинете и выжидательная позиция полицейского с многочисленными паузами в разговоре создавали впечатление готовности получить предложение неправомерной выгоды и, таким образом, провоцировали осужденного на такое предложение.

Таким образом, предложение неправомерной выгоды со стороны осужденного было спровоцировано поведением сотрудников полиции. Подготовка полицейским скрытой видеозаписи свидетельствует о том, что поведение было осознанно направлено на провоцирование такого предложения с целью фиксации преступления. ККС не придает большого значения высказываниям полицейского во время встречи, поскольку он осознавал, что осуществляется видеозапись, и это обусловливало его поведение.

Такое поведение полицейского КУС не может расценить иначе, как провоцирование преступления с целью его изобличения.

КУС обращает внимание на асимметричный подход законодателя к правилам доказывания в уголовном процессе.

Правила оценки доказательств имеют целью предотвращение неправомерного вмешательства государства в права и свободы личности и поощрение добросовестного поведения правоохранительных органов. Требование признать доказательства, полученные с нарушениями, недопустимыми, направлено на то, чтобы сторона, допустившая нарушение, не могла воспользоваться его результатами. Использование этих правил в ущерб стороне, которая никоим образом не ответственна за нарушение процессуальных правил, противоречит их цели.

Поэтому доказательства, которые в соответствии с правилами допустимости не могут быть допущены для доказывания виновности, могут использоваться для опровержения версии стороны обвинения. Лишение стороны защиты такого права приводит к возложению на нее негативных последствий несоблюдения положений уголовного процессуального закона, допущенных стороной обвинения в отношении доказательств, оправдывающих лицо.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.