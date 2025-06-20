З бюджету за 5 місяців 2025 року витратили 1,5 трлн грн, що на 280 млрд більше, ніж у 2024 році

З 1,5 трильйону грн видатків майже трильйон було витрачено на безпеку і оборону – Мінфін.

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За січень – травень 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 1,5 трлн грн, що на 280,8 млрд грн, або на 22,3% більше проти аналогічного періоду минулого року. У тому числі у травні було витрачено 352,8 млрд гривень. Про це повідомили у Мінфіні.

Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень – травень 2025 року становили 984,1 млрд грн, або 64% від усіх видатків загального фонду. У тому числі у травні було витрачено 218,9 млрд грн.

Нагадаємо, що загальна сума запланованих видатків на оборону в бюджеті на 2025 рік становить 2,23 трлн грн. Отже, на цей рік залишилося ще 1,24 трлн грн. При цьому Міноборони та Мінфін наразі опрацьовують законопроект, яким пропонується внести зміни до бюджету та збільшити видатки на оборону ще на 400 млрд грн.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано:

607,3 млрд грн – на оплату праці з нарахуваннями (у тому числі у травні – 132,1 млрд грн) або 39,5% від загального обсягу видатків, витрачених за січень – травень 2025 року (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 113,3 млрд грн, або на 22,9%);

213,3 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг (у травні – 52,9 млрд грн) або 13,9% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

- підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;

- перерахування Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

266,3 млрд грн – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у травні – 53,4 млрд грн) або 17,3% від загального обсягу видатків, що на 29,7 млрд грн або на 12,6% більше проти аналогічного періоду минулого року. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

- трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

- соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

- виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

204,8 млрд грн – на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у травні – 41,8 млрд грн) або 13,3% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

- придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;

- забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва;

136,6 млрд грн – на обслуговування державного боргу (у травні – 44,1 млрд грн) або 8,9% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 34,9 млрд грн, або на 34,4%);

73,1 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам (у травні – 19,2 млрд грн) або 4,7% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 7,8 млрд грн, або на 11,9%).

Автор: Наталя Мамченко

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