100% захист від ВІЛ – у США схвалили першу ін’єкцію для профілактики захворювання

Управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських засобів дозволило ін’єкційний препарат замість щоденних таблеток.

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Управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських засобів США (FDA) схвалило препарат Yeztugo від компанії Gilead Sciences для профілактики ВІЛ, який вводиться ін’єкційно двічі на рік. Про це повідомило видання ScienceAlert.

Препарат ленакапавір, відомий як Yeztugo, став першим у світі засобом профілактики ВІЛ, що не вимагає щоденного прийому таблеток. Клінічні випробування показали його високу ефективність: у дослідженні за участю понад 2000 жінок із країн Африки на південь від Сахари передача вірусу знизилася на 100%, а в іншому випробуванні з понад 2000 чоловіків і жінок зафіксовано лише два випадки зараження, що відповідає ефективності 99,9%. Це значно перевищує результативність традиційних профілактичних таблеток (PrEP).

Препарати передконтактної профілактики (PrEP) існують понад десятиліття, але щоденний прийом таблеток обмежує їхній вплив на боротьбу з ВІЛ. Yeztugo пропонує зручніший і потужніший спосіб профілактики, хоча питання доступності препарату в США та інших країнах залишається відкритим.

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