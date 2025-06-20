Практика судів
  1. У світі

100% захист від ВІЛ – у США схвалили першу ін’єкцію для профілактики захворювання

19:20, 20 червня 2025
Управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських засобів дозволило ін’єкційний препарат замість щоденних таблеток.
100% захист від ВІЛ – у США схвалили першу ін’єкцію для профілактики захворювання
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських засобів США (FDA) схвалило препарат Yeztugo від компанії Gilead Sciences для профілактики ВІЛ, який вводиться ін’єкційно двічі на рік. Про це повідомило видання ScienceAlert.

Препарат ленакапавір, відомий як Yeztugo, став першим у світі засобом профілактики ВІЛ, що не вимагає щоденного прийому таблеток. Клінічні випробування показали його високу ефективність: у дослідженні за участю понад 2000 жінок із країн Африки на південь від Сахари передача вірусу знизилася на 100%, а в іншому випробуванні з понад 2000 чоловіків і жінок зафіксовано лише два випадки зараження, що відповідає ефективності 99,9%. Це значно перевищує результативність традиційних профілактичних таблеток (PrEP).

Препарати передконтактної профілактики (PrEP) існують понад десятиліття, але щоденний прийом таблеток обмежує їхній вплив на боротьбу з ВІЛ. Yeztugo пропонує зручніший і потужніший спосіб профілактики, хоча питання доступності препарату в США та інших країнах залишається відкритим.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США вакцина медицина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Право на зняття з обліку військовозобов'язаних мають особи, які вже вибули за межі України, а не ті, що збираються – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що якщо чоловік лише збирається виїжджати за межі України на постійне місце проживання, він не може знятися з військового обліку – але таке право мають ті, хто вже виїхав.

Депутати пропонують спростити вступ до вишів, які знаходяться на територіях бойових дій

Законопроектом пропонується встановити можливість вступу до вишів результатами співбесіди або вступних іспитів без використання ЗНО чи НМТ.

Верховна Рада врегулює виплату заробітної плати засудженим на їх банківський рахунок

Буде передбачено, що засуджені до обмеження волі залучаються до оплачуваної праці на підставі строкового трудового договору або цивільно-правового договору, який укладається між засудженим та ФОП або юрособою, для якої засуджені здійснюють виконання робіт чи надання послуг.

Верховний Суд розглянув спір щодо виплати додаткової винагороди у 100 тисяч грн у зв’язку із захворюванням, пов’язаним із захистом Батьківщини

Верховний Суд вказав, що суди мали обов’язково встановити обставини, що підтверджують наявність чи відсутність підстав для отримання позивачем збільшеної до 100 000 грн на місяць додаткової винагороди.

Верховна Рада внесла зміни щодо подання податкової звітності мобілізованими адвокатами та іншими самозайнятими особами

Закон передбачає, що завдяки автоматичному отриманню Державною податковою службою інформації з Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» буде спрощена низка процесів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Літвінова
    Ірина Літвінова
    суддя Київського районного суду м. Одеси