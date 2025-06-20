Украина вернула из плена группу тяжелораненых и тяжелобольных защитников – фото

В Украину вернулись защитники Мариуполя, Донетчины, Луганщины, Запорожья, Херсонщины, Харьковщины и Черниговщины.

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Украина провела очередной этап обмена пленными, вернув из российского плена группу тяжелораненых и тяжелобольных защитников, сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. Обмен состоялся в соответствии со Стамбульскими договоренностями по поручению Президента Украины.

Среди освобожденных - воины Вооруженных сил Украины, в частности из Военно-морских сил, Сухопутных войск, Территориальной обороны, Десантно-штурмовых войск, Сил беспилотных систем, а также представители Нацгвардии и Пограничной службы. Все они относятся к солдатскому и сержантскому составу, многие из которых, в частности защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областей, находились в неволе с 2022 года.

Освобожденные защитники имеют тяжелые ранения или серьезные заболевания, такие как эпилепсия, гипертония, ишемическая болезнь сердца, проблемы со зрением, болезни опорно-двигательного аппарата, грыжи, хронические заболевания пищеварительной системы и значительная потеря веса. Их доставят в медицинские центры для обследования, лечения и реабилитации. Все получат необходимую помощь, восстановление документов и выплаты за время пребывания в плену.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

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