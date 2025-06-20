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Естонія розпочала зведення «стіни стримування» на кордоні з Росією

20:17, 20 червня 2025
Естонія розпочала зведення оборонної лінії з ровів та бункерів проти загроз зі Сходу.
Естонія розпочала зведення «стіни стримування» на кордоні з Росією
Фото: ERR
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У південно-східній частині Естонії стартувало спорудження Балтійської оборонної лінії на кордоні з Росією, яке здійснюють Сили оборони разом із Державним центром оборонних інвестицій (RKIK). Про це повідомило видання ERR.

На окремих ділянках кордону вже копають протитанкові рови шириною 4 метри та глибиною 3 метри, як розповів командир саперного підрозділу Сил оборони підполковник Айнар Афанасьєв. До кінця 2025 року планується звести 28 бункерів і десятки складських майданчиків. Наразі роботи тривають на тестовій ділянці між прикордонним парканом і стовпами.

Для будівництва оборонних споруд цього року виділено 4,4 млн євро. Рови створюють відповідно до потреб Сил оборони і в мирний час стануть частиною прикордонної інфраструктури, сприяючи охороні кордону. Роботи проводяться на державних, приватних і муніципаьних землях, причому приватні ділянки держава планує викупити, орендувати або обміняти.

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росія Естонія кордон

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