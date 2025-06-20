У Києві 19-річний блогер зламав ногу, намагаючись зняти екстремальне відео у метро

В київському метрополітені застерігають від зачепінгу в громадському транспорті.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці стався черговий небезпечний випадок зачепінгу — екстремального хобі, коли молодь чіпляється за вагони поїздів заради відео для соцмереж. Цього разу 19-річний блогер вирішив зафільмувати поїздку на вагоні київського метро, однак замість лайків отримав перелом ноги, струс мозку та госпіталізацію.

Про інцидент повідомили у КП «Київський метрополітен». Молодик в тунелі між станціями «Палац «Україна» – «Либідська» знімав контент і стояв позаду вагону, але зіткнувся з обладнанням всередині тунелю і впав на колії. Він отримав перелом стегнової кістки, струс мозку та множинні забої. Лікарі швидкої надали йому першу допомогу та госпіталізували до медичного закладу. Надалі цим випадком займатимуться правоохоронні органи.

У метрополітені підкреслюють, що за останні пів року в київській підземці вже затримали 7 зачеперів — це на п’ять більше, ніж за весь 2024 рік.

Окрім небезпеки для самого порушника, інцидент спричинив значні незручності для інших пасажирів. Через подію рух поїздів на «синій» лінії метро було тимчасово обмежено — потяги курсували лише на ділянці між станціями «Героїв Дніпра» та «Олімпійська».

Комунальне підприємство закликає пасажирів бути пильними. Якщо ви стали свідком зачепінгу — негайно повідомте про це черговий персонал на станції та вкажіть напрям руху поїзда. На наступній станції порушника чекатимуть правоохоронці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.