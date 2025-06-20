Из-за сокращения предложения в Украине выросли цены на огурцы

После недавнего удешевления огурцов в Украине на рынке снова фиксируется рост цен. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
По словам экспертов, основной причиной подорожания стало существенное сокращение предложения продукции от местных хозяйств. В большинстве тепличных комбинатов сейчас проводятся зачистки перед второй севооборотной волной, что сократило объёмы сбора урожая. Кроме того, огурцов из летних теплиц также стало меньше из-за замедления сбора, вызванного неблагоприятными погодными условиями.
По состоянию на сегодня тепличные огурцы на украинском рынке стоят в пределах 30–50 грн/кг, что в среднем на 13% дороже, чем неделей ранее.
Несмотря на это, текущие цены всё ещё на 16% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.
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