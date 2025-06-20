Из-за сокращения предложения в Украине выросли цены на огурцы

После кратковременного снижения цен — новая волна подорожания.

Источник фото: Markus Winkler / Unsplash

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После недавнего удешевления огурцов в Украине на рынке снова фиксируется рост цен. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По словам экспертов, основной причиной подорожания стало существенное сокращение предложения продукции от местных хозяйств. В большинстве тепличных комбинатов сейчас проводятся зачистки перед второй севооборотной волной, что сократило объёмы сбора урожая. Кроме того, огурцов из летних теплиц также стало меньше из-за замедления сбора, вызванного неблагоприятными погодными условиями.

По состоянию на сегодня тепличные огурцы на украинском рынке стоят в пределах 30–50 грн/кг, что в среднем на 13% дороже, чем неделей ранее.

Несмотря на это, текущие цены всё ещё на 16% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.