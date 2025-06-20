У Києві проведуть обстеження мосту Кличка за понад 400 тисяч гривень

У межах обстеження фахівці перевірять конструкції мосту на наявність дефектів або пошкоджень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комунальне підприємство «Київавтошляхміст» оголосило тендер вартістю 406,5 тисячі гривень на проведення планового обстеження Скляного мосту, розташованого над Володимирською гіркою. Інформація оприлюднена на платформі Prozorro.

У межах обстеження фахівці перевірять конструкції мосту на наявність дефектів або пошкоджень. У разі їх виявлення підрядник зобов’язаний зафіксувати проблемні ділянки.

За результатами також передбачається оновлення паспорту споруди.

Інформація, отримана під час обстеження, повинна відображати ступінь деградації конструкцій та динаміку розвитку виявлених дефектів. Зібрані дані мають бути достатніми для визначення та класифікації технічного стану споруди.

Подання тендерних пропозицій триває до 21 червня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.