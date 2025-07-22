230 тысяч страниц — в США рассекретили документы об убийстве Мартина Лютера Кинга

В Национальной разведке заявили, что всего обнародовано более 230 тысяч страниц документов «с минимальными правками».

Фото: bbc.co.uk

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Министерство юстиции США обнародовало рассекреченные документы, связанные с расследованием убийства Мартина Лютера Кинга, в том числе материалы ФБР о слежке за ним. Документы появились на сайте Национального управления архивов и документации США.

«Американский народ ждал почти 60 лет, чтобы увидеть полный объем расследования федерального правительства по убийству доктора Кинга», — говорится в заявлении директора Национальной разведки Талси Габбард.

«Мы гарантируем, что в нашей миссии по обеспечению полной прозрачности этого важнейшего и трагического события в истории нашей страны не будет упущено ни одной детали», — добавила она.

По словам Габбард, всего обнародовано более 230 тысяч страниц документов «с минимальными правками».

Правозащитник и проповедник Мартин Лютер Кинг-младший был убит 4 апреля 1968 года в Мемфисе в штате Теннесси. В убийстве признался ранее судимый Джеймс Эрл Джей, однако впоследствии стал утверждать, что его заставили подписать признание. Он умер в тюрьме в 1998 году.

Члены семьи Кинга ранее выступали против обнародования засекреченных материалов. В заявлении двух его детей Мартина Лютера Кинга III и Бернис Кинг осуждаются «любые попытки использовать документы с целью подрыва наследия нашего отца».

Ранее в США обнародовали засекреченные документы об убийстве сенатора Роберта Кеннеди в 1968 году.

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