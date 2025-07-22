230 тисяч сторінок — у США розсекретили документи про вбивство Мартіна Лютера Кінга

У Національній розвідці заявили, що оприлюднено понад 230 тисяч сторінок документів «із мінімальними правками».

Фото: bbc.co.uk

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Міністерство юстиції США оприлюднило розсекречені документи, пов’язані з розслідуванням убивства Мартіна Лютера Кінга, зокрема матеріали ФБР щодо стеження за ним. Документи з’явилися на сайті Національного управління архівів і документації США.

«Американський народ чекав майже 60 років, щоб побачити повний обсяг розслідування федерального уряду щодо вбивства доктора Кінга», — йдеться в заяві директорки Національної розвідки Тулсі Габбард.

«Ми гарантуємо, що в нашій місії забезпечити повну прозорість цього найважливішого й трагічного епізоду в історії країни не буде упущено жодної деталі», — додала вона.

За словами Габбард, загалом оприлюднено понад 230 тисяч сторінок документів «із мінімальними редагуваннями».

Правозахисник і проповідник Мартін Лютер Кінг-молодший був убитий 4 квітня 1968 року в місті Мемфіс, штат Теннессі. У скоєнні злочину зізнався раніше судимий Джеймс Ерл Рей, однак згодом почав стверджувати, що його змусили підписати зізнання. Він помер у в’язниці в 1998 році.

Члени родини Кінга раніше виступали проти публікації засекречених матеріалів. У заяві двох його дітей — Мартіна Лютера Кінга III та Берніс Кінг — засуджуються «будь-які спроби використати ці документи для підриву спадщини нашого батька».

Раніше у США оприлюднили засекречені документи про вбивство сенатора Роберта Кеннеді у 1968 році.

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