Практика судів
  1. В Україні

230 тисяч сторінок — у США розсекретили документи про вбивство Мартіна Лютера Кінга

16:07, 22 липня 2025
У Національній розвідці заявили, що оприлюднено понад 230 тисяч сторінок документів «із мінімальними правками».
230 тисяч сторінок — у США розсекретили документи про вбивство Мартіна Лютера Кінга
Фото: bbc.co.uk
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції США оприлюднило розсекречені документи, пов’язані з розслідуванням убивства Мартіна Лютера Кінга, зокрема матеріали ФБР щодо стеження за ним. Документи з’явилися на сайті Національного управління архівів і документації США.

«Американський народ чекав майже 60 років, щоб побачити повний обсяг розслідування федерального уряду щодо вбивства доктора Кінга», — йдеться в заяві директорки Національної розвідки Тулсі Габбард.

«Ми гарантуємо, що в нашій місії забезпечити повну прозорість цього найважливішого й трагічного епізоду в історії країни не буде упущено жодної деталі», — додала вона.

За словами Габбард, загалом оприлюднено понад 230 тисяч сторінок документів «із мінімальними редагуваннями».

Правозахисник і проповідник Мартін Лютер Кінг-молодший був убитий 4 квітня 1968 року в місті Мемфіс, штат Теннессі. У скоєнні злочину зізнався раніше судимий Джеймс Ерл Рей, однак згодом почав стверджувати, що його змусили підписати зізнання. Він помер у в’язниці в 1998 році.

Члени родини Кінга раніше виступали проти публікації засекречених матеріалів. У заяві двох його дітей — Мартіна Лютера Кінга III та Берніс Кінг — засуджуються «будь-які спроби використати ці документи для підриву спадщини нашого батька».

Раніше у США оприлюднили засекречені документи про вбивство сенатора Роберта Кеннеді у 1968 році.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

вбивство США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Прокурорами Офісу Генпрокурора і обласних прокуратур зможуть призначати прокурорів у порядку переведення без проведення конкурсу – прийнято закон

Прокурором Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури може бути призначено прокурора прокуратури нижчого рівня в порядку переведення без проведення конкурсу, а також особу, яка не обіймала посаду прокурора на день набрання чинності новим законом.

Резонансні викриття у НАБУ ставлять питання до відкритих Бюро справ проти українського бізнесу

«Спецвикривач» для НАБУ Олександр Кубраков, екс-детектив-НАБУ Рокунь – адвокат «антикорупціонерів» та інші «співпадіння» у справі Сергія Копистирі викликають низку питань

Закон про зміни щодо САП і НАБУ: у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури повноваження прокурора на адмінпосаді автоматично припиняються

Закон 12414 стосовно САП і НАБУ доповнює перелік підстав автоматичного припинення повноважень прокурора на посаді керівника органу прокуратури такою підставою, як ліквідація органу прокуратури, реорганізація, зміна структури або штатної чисельності прокурорів.

Вища рада правосуддя оголосила конкурс до складу нової Конкурсної комісії з добору членів ВККС

Нових членів ВККС будуть відбирати Рада суддів, Рада адвокатів, Рада прокурорів та Національна академія правових наук.

Законопроектом про зміни до повноважень НАБУ і САП можуть спростити порядок призначення прокурорів

Прокурорами Офісу Генерального прокурора і обласної прокуратури зможуть бути призначені прокурори прокуратур нижчого рівня в порядку переведення без проведення конкурсу, а також особи, які не займали посади прокурора на день набрання чинності новим законом, але відповідають певним вимогам

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Шаповал
    Микола Шаповал
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Андрій Осаулов
    Андрій Осаулов
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва