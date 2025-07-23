На Київщині 74-річна жінка на мопеді врізалася в 24-річного байкера на Ducati – фото

74-річна жінка не надала переваги в русі й зіткнулася з байкером – її забрали в лікарню.

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У місті Тараща Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох мототранспортних засобів. Про це повідомляє поліція Київщини.

За попередніми даними, 74-річна водійка мопеда Honda, виїжджаючи на перехрестя, не надала переваги в русі 24-річному мотоциклісту на Ducati, який рухався головною дорогою. Внаслідок зіткнення жінку з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

Слідчі Білоцерківського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості.

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