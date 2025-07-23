В Киевской области 74-летняя женщина на мопеде врезалась в 24-летнего байкера на Ducati – фото

74-летняя женщина не уступила дорогу и столкнулась с байкером – ее забрали в больницу.

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В городе Тараща Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух мототранспортных средств. Об этом сообщает полиция Киевщины.

По предварительным данным, 74-летняя водительница мопеда Honda, выезжая на перекрёсток, не уступила дорогу 24-летнему мотоциклисту на Ducati, который двигался по главной. В результате столкновения женщину с телесными повреждениями доставили в больницу.

Следователи Белоцерковского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлёкшее телесные повреждения средней тяжести у пострадавшего.

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