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Долина возвращает свою соль – на Прикарпатье возобновят соледобычу после десятилетий простоя

22:18, 22 июля 2025
Долинское месторождение соли на Прикарпатье готовится к возобновлению добычи.
Долина возвращает свою соль – на Прикарпатье возобновят соледобычу после десятилетий простоя
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В Долинской общине Ивано-Франковской области вскоре планируют возобновить добычу соли на одном из старейших месторождений Украины. Об этом сообщил городской голова Долины Иван Дырив.

По его словам, Долинское месторождение, известное с Х века, когда-то обеспечивало солью значительную часть региона благодаря Долинскому солевыварочному комбинату - одному из крупнейших предприятий города до середины ХХ века. «После десятилетий упадка появилась надежда вернуть славу долинской соли. Мы активно работаем над проектом разработки месторождения, проводим оценку воздействия на окружающую среду», - отметил Дырив.

Проектное решение для будущего солевыварочного завода разрабатывает Государственный научно-исследовательский и проектный институт основной химии «Ниохим». В 2023 году харьковское ООО «Планета комфорт» получило специальное разрешение на добычу каменной соли (галита).

Городской голова подчеркнул, что восстановление соледобычи - это не только экономический проект, но и символ возрождения региона. «Это шанс для Долины вернуться на карту соледобывающей промышленности Украины», - добавил он.

До полномасштабной войны в 2021 году Украина экспортировала 710 тысяч тонн соли на 28,32 миллиона долларов, основными покупателями были Польша, Венгрия и Румыния. Однако после оккупации россиянами предприятия «Артемсоль» в апреле 2022 года экспорт соли резко сократился до 142 тысяч тонн, а выручка упала до 3,82 миллиона долларов. С тех пор Украина вынуждена импортировать соль, в частности 142,81 тысячи тонн на 12,92 миллиона долларов в 2021 году. Восстановление добычи в Долине может стать важным шагом для восстановления национальной соледобывающей отрасли.

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Прикарпатье

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