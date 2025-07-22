Долина повертає свою сіль – на Прикарпатті відновлять солевидобуток після десятиліть простою

Долинське родовище солі на Прикарпатті готується до відновлення видобутку.

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У Долинській громаді Івано-Франківської області незабаром планують відновити видобуток солі на одному з найстаріших родовищ України. Про це повідомив міський голова Долини Іван Дирів.

За його словами, Долинське родовище, відоме з Х століття, колись забезпечувало сіллю значну частину регіону завдяки Долинському солевиварювальному комбінату — одному з найбільших підприємств міста до середини ХХ століття. «Після десятиліть занепаду з’явилася надія повернути славу долинській солі. Ми активно працюємо над проєктом розробки родовища, проводимо оцінку впливу на довкілля», — зазначив Дирів.

Проєктне рішення для майбутнього солевиварювального заводу розробляє Державний науково-дослідний і проєктний інститут основної хімії «Ніохім». У 2023 році харківське ТОВ «Планета комфорт» отримало спеціальний дозвіл на видобуток кам’яної солі (галіту).

Міський голова підкреслив, що відновлення солевидобутку — це не лише економічний проєкт, а й символ відродження регіону. «Це шанс для Долини повернутися на мапу соледобувної промисловості України», — додав він.

До повномасштабної війни у 2021 році Україна експортувала 710 тисяч тонн солі на 28,32 мільйона доларів, основними покупцями були Польща, Угорщина та Румунія. Проте після окупації росіянами підприємства «Артемсіль» у квітні 2022 року експорт солі різко скоротився до 142 тисяч тонн, а виторг впав до 3,82 мільйона доларів. Відтоді Україна змушена імпортувати сіль, зокрема 142,81 тисячі тонн на 12,92 мільйона доларів у 2021 році. Відновлення видобутку в Долині може стати важливим кроком для відновлення національної соледобувної галузі.

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