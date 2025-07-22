Норвегія готова профінансувати Patriot для України, але є нюанс

Норвегія готова профінансувати Patriot для України у співпраці з Німеччиною, очікується на рішення США.

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Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре підтвердив готовність країни профінансувати постачання зенітно-ракетного комплексу Patriot для України. Про це він заявив журналістам після зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні, повідомляє NRK.

Стьоре зазначив, що Норвегія планує реалізувати цю ініціативу спільно з Німеччиною, але остаточна угода ще не укладена, оскільки обидві країни очікують гарантій компенсації витрат. «Норвегія готова розділити витрати, щойно питання буде вирішено», — запевнив прем’єр.

Він також звернувся до США з проханням уточнити деталі щодо постачання систем Patriot Україні. «Заява президента Трампа про готовність допомогти — це хороший початок, але потрібна чіткість. Сподіваюся, рішення буде прийнято найближчим часом», — додав Стьоре.

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