Насмерть збив жінку на пішохідному переході — судитимуть військовослужбовця

Військовослужбовця обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини.

Фото: ДБР

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Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило досудове розслідування та скерувало до суду обвинувальний акт щодо військовослужбовця однієї з військових частин Київщини, з вини якого у травні 2025 року загинула жінка. Про це інформує офіційний сайт ДБР.

За даними слідства, військовослужбовець їхав автомобілем з Києва до Чернігова. Проїжджаючи через село Єрків Чернігівського району, він перевищив дозволену швидкість, не зменшив її перед нерегульованим пішохідним переходом та не надав перевагу пішоходу. Як наслідок, наїхав на місцеву мешканку, яка у цей момент переходила дорогу пішохідним переходом. Жінка загинула на місці.

Ознак алкогольного або наркотичного сп’яніння у водія не виявлено.

Військовослужбовця обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 286 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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