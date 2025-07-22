Насмерть сбил женщину на пешеходном переходе — будут судить военнослужащего

Военнослужащего обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека.

Фото: ГБР

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Государственное бюро расследований сообщило о завершении досудебного расследования и направлении в суд обвинительного акта в отношении военнослужащего одной из воинских частей Киевской области, по вине которого в мае 2025 года погибла женщина. Об этом информирует официальный сайт ГБР.

По данным следствия, военнослужащий ехал на автомобиле из Киева в Чернигов. Проезжая через село Ерков Черниговского района, он превысил допустимую скорость, не снизил ее перед нерегулируемым пешеходным переходом и не уступил дорогу пешеходу. В результате он сбил местную жительницу, которая в тот момент переходила дорогу по пешеходному переходу. Женщина погибла на месте.

Признаков алкогольного или наркотического опьянения у водителя не выявлено.

Военнослужащему предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

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