Камера в одежде, ответы в наушник — в Ровенской области разоблачили схему сдачи экзамена на водительские права

Злоумышленники устанавливали скрытые камеры в одежде клиентов и через наушник подсказывали ответы на экзаменах в сервисных центрах, принимая за это до $1500.

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В Ровенской области правоохранители раскрыли схему незаконной сдачи теоретического экзамена в сервисных центрах. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, несколько жителей Ровенской области наладили противоправную схему сдачи теоретических экзаменов для получения водительского удостоверения в сервисных центрах.

В частности, в одежде своих клиентов дельцы прятали видеокамеру, чтобы видеть вопросы на экране монитора, и через наушник диктовали правильные ответы.

Стоимость услуг составляла до 1500 долларов с клиента.

В прокуратуре указали, что такой «бизнес» действовал не только в Ровенской области, но и в соседних регионах.

Злоумышленников задержали «на горячем», когда они, сидя в автомобиле неподалеку от сервисного центра, помогали сдать экзамен очередному клиенту.

В настоящее время устанавливается круг причастных лиц и точное количество клиентов, назначены необходимые экспертизы.

Ровенская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту создания с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также злоупотребления влиянием (преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 361-1 и ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Максимальное наказание согласно санкциям указанных статей предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.

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