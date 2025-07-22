Камера в одязі, відповіді в навушник — на Рівненщині викрили схему складання іспиту на водійські права

На Рівненщині правоохоронці викрили схему незаконної здачі теоретичного іспиту в сервісних центрах. Про це повідомляє обласна прокуратура.
За даними слідства, кілька жителів Рівненщини налагодили протиправну схему здачі теоретичних іспитів для отримання посвідчення водія у сервісних центрах.
Зокрема, в одязі своїх клієнтів ділки ховали відеокамеру, аби бачити запитання на екрані монітора, і через навушник диктували правильні відповіді.
Вартість послуг складала до 1500 доларів з клієнта.
У прокуратурі вказали, що такий «бізнес» діяв не лише на Рівненщині, а й в сусідніх областях.
Викрили зловмисників «на гарячому», коли вони, сидячи в авто неподалік сервісного центру, допомагали здати іспит черговому клієнту.
Наразі встановлюється коло причетних та точна кількість клієнтів, призначені необхідні експертизи.
Рівненська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також зловживання впливом (злочини, передбачені ч. 2 ст. 361-1 та ч. 3 ст. 369-2 КК України).
Максимальне покарання згідно з санкціями вказаних статей передбачає позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.