Камера в одязі, відповіді в навушник — на Рівненщині викрили схему складання іспиту на водійські права

Зловмисники встановлювали приховані камери в одязі клієнтів і через навушник підказували відповіді на іспитах у сервісних центрах, беручи за це до $1500.

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На Рівненщині правоохоронці викрили схему незаконної здачі теоретичного іспиту в сервісних центрах. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, кілька жителів Рівненщини налагодили протиправну схему здачі теоретичних іспитів для отримання посвідчення водія у сервісних центрах.

Зокрема, в одязі своїх клієнтів ділки ховали відеокамеру, аби бачити запитання на екрані монітора, і через навушник диктували правильні відповіді.

Вартість послуг складала до 1500 доларів з клієнта.

У прокуратурі вказали, що такий «бізнес» діяв не лише на Рівненщині, а й в сусідніх областях.

Викрили зловмисників «на гарячому», коли вони, сидячи в авто неподалік сервісного центру, допомагали здати іспит черговому клієнту.

Наразі встановлюється коло причетних та точна кількість клієнтів, призначені необхідні експертизи.

Рівненська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також зловживання впливом (злочини, передбачені ч. 2 ст. 361-1 та ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Максимальне покарання згідно з санкціями вказаних статей передбачає позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

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