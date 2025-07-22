Норвегия готова профинансировать Patriot для Украины, но есть нюанс

Норвегия готова профинансировать Patriot для Украины в сотрудничестве с Германией, ожидается решение США.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре подтвердил готовность страны профинансировать поставки зенитно-ракетного комплекса Patriot для Украины. Об этом он заявил журналистам после встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Берлине, сообщает NRK.

Стьоре отметил, что Норвегия планирует реализовать эту инициативу совместно с Германией, но окончательное соглашение еще не заключено, поскольку обе страны ожидают гарантий компенсации расходов. «Норвегия готова разделить расходы, как только вопрос будет решен», - заверил премьер.

Он также обратился к США с просьбой уточнить детали относительно поставок систем Patriot Украине. «Заявление президента Трампа о готовности помочь - это хорошее начало, но нужна четкость. Надеюсь, решение будет принято в ближайшее время», - добавил Стьоре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.