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У США оприлюднили засекречені документи про вбивство сенатора Роберта Кеннеді у 1968 році

17:19, 18 квітня 2025
Архіви розмістили онлайн з мінімальними редагуваннями, а додаткові 50 тисяч сторінок готують до публікації.
У США оприлюднили засекречені документи про вбивство сенатора Роберта Кеннеді у 1968 році
Фото: Getty Images
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Президент США Дональд Трамп опублікував документи, пов’язані з убивством сенатора Роберта Ф. Кеннеді у 1968 році. Про це йдеться в офіційній заяві міністра охорони здоров’я США Роберта Ф. Кеннеді-молодшого (сина вбитого політика) та директорки Національної розвідки Талсі Ґаббард, передає Bloomberg.

Документи публікуються з мінімальними редагуваннями — здебільшого з міркувань приватності, наприклад, для захисту номерів соціального страхування та податкових ідентифікаційних номерів.

Архівні матеріали, які зберігались у Національному архіві, були відскановані вручну й розміщені за посиланням.

«Відкриття доступу до документів про вбивство Роберта Кеннеді — це необхідний крок для відновлення довіри до американської влади. Я вітаю президента Трампа за його сміливість і відданість прозорості», — заявив Роберт Кеннеді-молодший.

Талсі Ґаббард додала, що в ході пошуків було виявлено ще 50 тисяч сторінок, які наразі готують до публічного доступу. Вона також повідомила, що пошук інших можливих документів триває.

Оприлюднення цих матеріалів — частина ширшої ініціативи Трампа. Він пообіцяв розсекретити документи щодо гучних політичних убивств 1960-х років — Роберта Кеннеді, його брата, президента Джона Кеннеді, а також лідера руху за громадянські права Мартіна Лютера Кінга.

Як відомо, у березні адміністрація вже оприлюднила приблизно 80 тисяч сторінок щодо вбивства Джона Кеннеді, які раніше були засекречені.

Видання нагадує, що на момент убивства Роберт Кеннеді-старший був сенатором від штату Нью-Йорк і боровся за висування кандидатом у президенти США від Демократичної партії. Його застрелили в Лос-Анджелесі під час передвиборчої кампанії. Його син, Роберт Кеннеді-молодший, неодноразово публічно закликав звільнити на умовах дострокового звільнення Серхана Сіргана — чоловіка, засудженого за це вбивство, сумніваючись у його винуватості. У 2021 році він закликав губернатора Каліфорнії Ґевіна Ньюсома ухвалити відповідне рішення, однак той відмовив у помилуванні.

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