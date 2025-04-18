В США обнародовали засекреченные документы об убийстве сенатора Роберта Кеннеди в 1968 году

Архивы разместили онлайн с минимальными редактированиями, а дополнительные 50 тысяч страниц готовятся к публикации.

Фото: Getty Images

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Президент США Дональд Трамп опубликовал документы, связанные с убийством сенатора Роберта Ф. Кеннеди в 1968 году. Об этом говорится в официальном заявлении министра здравоохранения США Роберта Ф. Кеннеди-младшего (сына убитого политика) и директора Национальной разведки Тулси Габбард, передает Bloomberg.

Документы публикуются с минимальными редактированиями — преимущественно по соображениям конфиденциальности, в частности для защиты номеров социального страхования и налоговых идентификационных номеров.

Архивные материалы, которые ранее хранились в Национальном архиве, были вручную отсканированы и размещены по ссылке.

«Открытие доступа к документам об убийстве Роберта Кеннеди — необходимый шаг к восстановлению доверия к американской власти. Я благодарю президента Трампа за его смелость и приверженность прозрачности», — заявил Роберт Кеннеди-младший.

Тулси Габбард добавила, что в ходе поиска было обнаружено еще 50 тысяч страниц, которые в настоящее время готовятся к обнародованию. По ее словам, работа по выявлению других возможных документов продолжается.

Публикация этих материалов — часть более широкой инициативы Трампа. Он пообещал рассекретить документы, касающиеся громких политических убийств 1960-х годов — Роберта Кеннеди, его брата, президента Джона Кеннеди, а также лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга.

Как известно, в марте администрация уже обнародовала около 80 тысяч страниц, связанных с убийством Джона Кеннеди, которые ранее были засекречены.

Издание напоминает, что на момент убийства Роберт Кеннеди-старший был сенатором от штата Нью-Йорк и боролся за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Его застрелили в Лос-Анджелесе во время предвыборной кампании. Его сын, Роберт Кеннеди-младший, неоднократно публично призывал освободить условно-досрочно Серхана Сиргана — человека, осужденного за это убийство, сомневаясь в его виновности. В 2021 году он обратился к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому с просьбой одобрить освобождение, однако тот отказал в помиловании.

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