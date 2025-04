Украина ввела санкции против китайских компаний

В санкционный список вошли три китайские компании.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский 18 апреля подписал два указа о введении санкций.

Согласно указу №247/2025, Украина ввела санкции против трех китайских компаний.

Это произошло после того, как Владимир Зеленский обвинил Пекин в поставках оружия Москве и после задержания двух граждан Китая, воевавших на стороне России против Украины.

В список юридических лиц входят 56 компаний, зарегистрированных в России, белорусское предприятие «СветлогорскХимволокно», а также три китайских компании:

- Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co Ltd,

- Rui Jin Machinery Co Ltd,

- Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co Ltd.

