Україна ввела санкції проти китайських компаній

У санкційний список увійшли три китайські компанії.

Фото: dia.dp.gov.ua

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський 18 квітня підписав два укази про накладення санкцій.

Згідно з указом №247/2025, Україна ввела санкції проти трьох китайських компаній.

Це сталося після того, як Володимир Зеленський звинуватив Пекін у постачанні зброї Москві та після затримання двох громадян Китаю, які воювали на стороні Росії проти України.

У списку юридичних осіб входять 56 компаній, зареєстрованих у Росії, білоруське підприємство «СвітлогорськХімволокно», а також три китайські компанії:

- Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co Ltd,

- Rui Jin Machinery Co Ltd

- Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co Ltd.

