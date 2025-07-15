Седьмой апелляционный админсуд сообщил о наличии двух вакантных должностей

Седьмой апелляционный административный суд сообщил, что в суде открыты следующие вакансии:
«Присылайте свои резюме до 21.07.2025 на e-mail: [email protected].
Дополнительную информацию о вакансиях можно получить по телефону: (0432) 55 15 20», — заявили в 7ААС.
Требования к кандидатам на государственную службу в условиях военного положения определены статьей 20 Закона Украины «О государственной службе» и статьей 10 Закона Украины «О правовом режиме военного положения».
«Отправляя резюме, вы даете согласие на обработку своих персональных данных», — добавили в суде.
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