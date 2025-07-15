Седьмой апелляционный админсуд сообщил о наличии двух вакантных должностей

7ААС ищет двух специалистов.

Фото: 20minut.ua

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Седьмой апелляционный административный суд сообщил, что в суде открыты следующие вакансии:

главный специалист отдела информационно-технического обеспечения;

ведущий специалист отдела предоставления информационных услуг, движения административных дел и делопроизводства.

«Присылайте свои резюме до 21.07.2025 на e-mail: [email protected].

Дополнительную информацию о вакансиях можно получить по телефону: (0432) 55 15 20», — заявили в 7ААС.

Требования к кандидатам на государственную службу в условиях военного положения определены статьей 20 Закона Украины «О государственной службе» и статьей 10 Закона Украины «О правовом режиме военного положения».

«Отправляя резюме, вы даете согласие на обработку своих персональных данных», — добавили в суде.

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