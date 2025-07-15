Змінилися умови для відповідальності за недостовірне декларування.

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за корупційні правопорушення.

Йдеться про закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо підвищення відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення» № 4496-IX.

Документом передбачається:

1. Адміністративна відповідальність за недостовірне декларування наставатиме за подання неправдивих відомостей на суму 150–750 прожиткових мінімумів (454 200 грн. – 2 271 000 грн.).

На сьогодні такий поріг встановлено на рівні від 100 -500 (302 000 грн. – 1 514 000 грн.) прожиткових мінімумів;

2. Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування наставатиме за подання неправдивих відомостей за частиною 1 статті 3662 КК України на суму 750–2500 прожиткових мінімумів (2 271 000 грн. – 7 570 000 грн.), за частиною 2 - на суму понад 2500 прожиткових мінімумів (7 570 000 грн.);

3. Зменшено порогове значення розміру активів, набуття яких дає підстави для притягнення до відповідальності за статтею 368-5 «Незаконне збагачення» КК України, а саме встановлено 3000 прожиткових мінімумів (9 084 000 грн.);

4. Розширено перелік осіб, щодо яких можна подавати позови про стягнення необґрунтованих активів та щодо яких буде діяти стаття Кримінального кодексу про незаконне збагачення;

5. Позови про конфіскацію та стягнення в дохід держави необґрунтованих активів в рамках цивільної конфіскації за статтею 290 ЦПК пред’являтимуться при розбіжностях між їх вартістю та законними доходами від 750 прожиткових мінімумів (2 271 000 грн.);

6. Строк зберігання відомостей в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, становитиме:

• 1 рік – для відомостей про притягнення до цивільно-правової та адміністративної відповідальності;

• до погашення або зняття судимості з особи – для відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності;

• 5 років – при застосуванні заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб.

Законом внесено важливе уточнення, що після завершення строків, визначених вище, відомості про особу в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, підлягають виключенню;

6. Змінами до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» пропонується, що Збройні Сили України та інші військові формування не можуть комплектуватися особами, які обвинувачуються у скоєнні тяжкого або особливо тяжкого корупційного кримінального правопорушення та кримінальне провадження стосовно яких перебуває на стадії судового провадження.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада обмежила строками перебування посадовців у Реєстрі корупціонерів.

Тако повідомлялося, що змінилися умови для відповідальності за недостовірне декларування та незаконне збагачення.

Нагадаємо, що заборонили зараховувати обвинувачених у скоєнні тяжких корупційних злочинів до лав ЗСУ.

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