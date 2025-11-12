Кабмин определил первые пять стран, жители которых смогут получить украинский паспорт по множественному гражданству

Граждане США, Канады, Германии, Польши и Чехии смогут получить паспорт Украины по упрощенной процедуре.

Фото: ua.depositphotos.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров обнародовал список государств, граждане которых могут получить гражданство Украины без необходимости отказываться от имеющегося. В то же время украинцы, проживающие в этих странах, также могут претендовать на второй паспорт, сохраняя украинский.

Какие страны вошли в список?

Как сообщает BBC News Украина, сначала ожидалось, что в этом списке будет несколько десятков стран, однако в утвержденном перечне их всего пять, а именно: США, Канада, Германия, Польша и Чехия. Граждане этих стран смогут получить паспорт Украины по упрощенной процедуре, а украинцы – паспорта этих государств, не теряя своего.

"Как и ожидалось, правительство избрало страны, где сегодня больше всего украинцев: в Канаде и США - потомков предыдущих волн мигрантов с паспортами этих стран, тогда как в Германии, Польше и Чехии - украинцев-беженцев от войны", - говорится в материале.

Упрощенный порядок предполагает, что граждане этих пяти стран не должны подавать письменный отказ от своего гражданства. В то же время, они должны только подать декларацию о признании себя гражданином Украины, это можно будет сделать даже в онлайн-формате.

"Что касается других требований, то они остаются такими же, как и были: нужно прожить в Украине не менее пяти лет, сдать экзамены по украинскому языку, истории и основам Конституции. Значительно более лояльные требования ввели для иностранцев (независимо от подданства), которые воюют за Украину, имеют особые заслуги перед государством, испытывают политические притеснения в своей стране", - подчеркивается в материале.

Может ли список дружественных стран расшириться?

Как сообщает BBC, в ходе рассмотрения закона в парламенте в кулуарах появлялся неофициальный список стран, граждане которых смогут воспользоваться правом на упрощенную процедуру и не отказываться от своего гражданства. Тогда было названо более 30 стран, среди которых члены ЕС, НАТО и "Большой семерки". В то же время в МИД подчеркнули, что эти пять стран больше всего отвечают определенным правительством критериям.

"Они - последовательные партнеры Украины, лидеры военной, макрофинансовой и гуманитарной поддержки нашего государства в противодействии российской агрессии", - цитируют журналисты собеседника из МИД Украины.

В ведомстве подчеркнули, что перечень стран будут постепенно дополнять "по результатам анализа МИД и рассмотрения предложений центральных органов исполнительной власти Украины".

Следует напомнить, что закон и подзаконные акты начнут действовать 16 января 2026 года. К этому времени список стран может расшириться.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.