У КСУ підняли питання окремих аспектів виконання судами рішень Суду за конституційними скаргами

У семінарі взяли участь суддя КСУ Віктор Городовенко, керівник Секретаріату Суду Віктор Бесчастний, перший заступник керівника Секретаріату Лариса Бірюк, завідувач відділу попередньої перевірки конституційних скарг Віталій Запорожець, працівники КСУ, провідні вітчизняні й міжнародні науковці та експерти.

У Конституційному Суді України 22 грудня відбувся семінар «Проблемні питання інституту конституційної скарги». Його було організовано за підтримки партнерів із Програми підтримки ОБСЄ для України. Під час заходу працівники Суду, які безпосередньо залучені до процесу опрацювання конституційних скарг, ознайомилися із сучасною науковою думкою та світовим досвідом щодо застосування інституту конституційної скарги.

У семінарі взяли участь суддя КСУ Віктор Городовенко, керівник Секретаріату Суду Віктор Бесчастний, перший заступник керівника Секретаріату – керівник Департаменту організаційної роботи Лариса Бірюк, завідувач відділу попередньої перевірки конституційних скарг Віталій Запорожець, працівники Суду, що залучені до процесу опрацювання конституційних скарг, провідні вітчизняні й міжнародні науковці та експерти.

З вітальною промовою до учасників заходу звернувся керівник Секретаріату Конституційного Суду України Віктор Бесчастний і висловив вдячність Організації з безпеки і співробітництва в Європі, за підтримки якої відбувався цей захід.

Віктор Бесчастний наголосив на важливій ролі Конституційного Суду України в забезпеченні верховенства Конституції нашої держави. Також він зазначив, що одним із механізмів, що дозволяє Суду забезпечувати конституційний правопорядок, є його повноваження визначати, чи відповідають Конституції України закони та інші нормативно-правові акти. У контексті цього питання, як зазначив керівник Секретаріату Суду, важливим є інститут конституційної скарги, за допомогою якого фізичні та юридичні особи можуть звернутися до органу конституційної юрисдикції за захистом конституційних прав.

Також він висловив переконання, що цей семінар, який є унікальною можливістю для працівників Секретаріату Конституційного Суду України ознайомитись із сучасною науковою думкою та світовим досвідом, сприятиме вдосконаленню процесу опрацювання конституційних скарг.

Старший проєктний співробітник Програми підтримки ОБСЄ для України Олександр Водянніков запевнив Конституційний Суд України в підтримці, зазначивши, що Програма підтримки ОБСЄ для України залишається надійним партнером для Конституційного Суду України загалом та Секретаріату Суду зокрема. Ця підтримка буде збільшуватися, сказав Олександр Водянніков, оскільки роль Конституційного Суду України є надзвичайно важливою в розбудові демократичної держави.

Олександр Водянніков зауважив, що питання, винесені на обговорення, є ґрунтовними та важливими, а також подякував експертам, які готові ділитися своїми знаннями та досвідом.

Спікерами заходу, які представили тематичні доповіді, виступили доцент, професор кафедри конституційного права ЛНУ імені Івана Франка Олена Бориславська, Голова Конституційного Суду Республіки Молдова (2011-2017 роки), ключовий експерт GIZ у Програмі верховенства права ЄС (ROLPRO 2), спеціальний радник Конституційного Суду України Александру Танасе, професор конституційного права Університету імені Кардинала Стефана Вишинського (Варшава), суддя Конституційного Трибуналу Республіки Польща у відставці, спеціальний радник Конституційного Суду України Мирослав Гранат, старший проєктний співробітник Програми підтримки ОБСЄ для України Олександр Водянніков.

Під час семінару учасники обговорили низку важливих та актуальних питань стосовно практичної реалізації інституту конституційної скарги. Ішлося про:

оцінку конституційності законів, що втратили чинність, але продовжують застосовуватись до правовідносин, що виникли під час їх чинності;

відповідальність держави та відшкодування шкоди, спричиненої неконституційністю закону;

окремі аспекти виконання судами рішень Конституційного Суду України за конституційними скаргами;

особливості доступу до публічної інформації щодо діяльності органу конституційної юрисдикції.

Присутні також проаналізували питання законодавчих прогалин або законодавчих упущень. До обговорення цієї тематики долучився суддя Конституційного Суду України Віктор Городовенко, який акцентував на розумінні законодавчого упущення у практиці КСУ.

На завершення заходу Віктор Городовенко подякував представникам Організації з безпеки і співробітництва в Європі та міжнародним експертам ‒ знаним науковцям у галузі конституційного права, які поділилися своїм науковим та практичним досвідом із працівниками Суду. Окремо суддя КСУ відзначив важливість юридичних висновків (amicus curiae), які надають спеціальні радники Конституційного Суду України задля експертної допомоги в конституційних провадженнях за конституційними скаргами.

Як писала «Судово-юридична газета», Конституційний Суд України ухвалив Рішення про те, що держава зобов’язана надати кожній засудженій до позбавлення волі особі принаймні потенційну можливість короткочасного виїзду за межі колонії у зв’язку з такою винятковою особистою обставиною, як смерть або тяжка хвороба близького родича, що загрожує життю хворого.

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