На Різдво Папа Римський закликав до миру для України

Папа Римський закликав до святкування з думкою про країни, які страждають через війну, особливо Україну.

Джерело фото: vaticannews

У своєму цьогорічному різдвяному посланні «Urbi et Orbі», Папа Римський Франциск закликав до миру для України. Про це повідомляє Vatican News.

Папа Франциск звернувся до вірян з лоджії базиліки Святого Петра у Ватикані: «З очима, прикутими до дитятка Ісуса, благаю миру для України. Поновімо нашу духовну й людську близькість з її стражденним народом, щоб через підтримку кожного з нас він відчув конкретність Божої любові».

Папа також виразив бажання миру для Ізраїлю та Палестини, згадав про страждення населення у «стражденній Сирії», населення Ємену та народу Лівану, і висловив надію на остаточний мир між Вірменією та Азербайджаном.

Він звернув увагу і на напруженість та конфлікти, що поширюються в регіонах Сахелю, Африканського Рогу, Судану, Камеруну, Демократичної Республіки Конго й Південного Судану.

Крім того, Папа Франциск висловив бажання зміцнення братерських зв'язків на Корейському півострові для відкриття шляхів діалогу та примирення.

На Різдво Христове велика кількість паломників зібралася на площі перед базилікою. Серед флагів виділялися українські символи.

Опівдні на центральному балконі з'явився Єпископ Риму, супроводжуваний кардиналами, в тому числі архипресвітером базиліки святого Павла за мурами Джеймсом Гарвеєм та префектом Дикастерії в справах культури та освіти Жозе Толентіно де Мендонсою.

Святкові гімни Святого Престолу та Італії виконали оркестри Ватиканської жандармерії та Корпусу карабінерів Італійської Республіки. Швейцарські гвардійці віддали військові почесті, після чого Папа виголосив своє різдвяне послання до Рима та всього світу.

Під час зустрічі з прочанами напередодні Різдва Христового, Папа Римський закликав до святкування без марнотратства та з думкою про країни, які страждають через війну, особливо Україну.

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