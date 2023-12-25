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На Рождество Папа Римский призвал к миру для Украины

18:43, 25 декабря 2023
Папа Римский призвал к празднованию с мыслью о странах, которые страдают из-за войны, особенно Украине.
На Рождество Папа Римский призвал к миру для Украины
Источник фото: vaticannews
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В своем нынешнем рождественском послании "Urbi et Orbі", Папа Римский Франциск призвал к миру для Украины. Об этом сообщает Vatican News.

Папа Франциск обратился к верующим с лоджии базилики Святого Петра в Ватикане: "С глазами, прикованными к младенцу Иисуса, умоляю мира для Украины. Давайте возобновим нашу духовную и человеческую близость с ее страдающим народом, чтобы через поддержку каждого из нас он почувствовал конкретность Божьей любви".

Папа также выразил желание мира для Израиля и Палестины, вспомнил о страданиях населения в "страдающей Сирии", населения Йемена и народа Ливана, и выразил надежду на окончательный мир между Арменией и Азербайджаном.

Он обратил внимание и на напряженность и конфликты, распространяющиеся в регионах Сахеля, Африканского Рога, Судана, Камеруна, Демократической Республики Конго и Южного Судана.

Кроме того, Папа Франциск выразил желание укрепления братских связей на Корейском полуострове для открытия путей диалога и примирения.

На Рождество Христово большое количество паломников собралось на площади перед базиликой. Среди флагов выделялись украинские символы.

В полдень на центральном балконе появился Епископ Рима, сопровождаемый кардиналами, в том числе архипресвитером базилики святого Павла за стенами Джеймсом Гарвеем и префектом Дикастерии по делам культуры и образования Жозе Толентино де Мендонсой.

Праздничные гимны Святого Престола и Италии исполнили оркестры Ватиканской жандармерии и Корпуса карабинеров Итальянской Республики. Швейцарские гвардейцы отдали воинские почести, после чего Папа произнес свое рождественское послание к Риму и всему миру.

Во время встречи с паломниками накануне Рождества Христова, Папа Римский призвал к празднованию без расточительства и с мыслью о странах, которые страдают из-за войны, особенно Украине.

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