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  1. В Украине

Работодатель не выполняет условия заключенного трудового договора: в Гоструда сообщили, как действовать

18:48, 25 декабря 2023
Если работодатель не выполняет условия трудового договора, работник может предпринять ряд шагов.
Работодатель не выполняет условия заключенного трудового договора: в Гоструда сообщили, как действовать
Фото: sumy.tax.gov.ua
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Государственная служба Украины по трудам объяснила гражданам, что делать, если работодатель не выполняет условия заключенного трудового договора. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Если работодатель не выполняет условия трудового договора, вы можете:

- обратиться к работодателю с письменным требованием об устранении нарушений и выполнении условий трудового договора. Также вы можете обратиться в профсоюзный орган, если вы являетесь членом профсоюзной организации, за помощью и поддержкой.

- обратиться с письменной жалобой в Гоструда за консультацией и помощью.

- обратиться в суд с иском об установлении факта нарушений работодателем условий трудового договора, восстановлении нарушенных прав и требования компенсации морального и материального вреда. Вы можете воспользоваться услугами адвоката или другого представителя по вашему выбору. Вы также можете обратиться в суд за помощью и поддержки профсоюзной организации, если вы являетесь ее членом.

- не соглашайтесь на нарушение ваших прав и условий трудового договора со стороны работодателя.

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