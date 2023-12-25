Отказался приобрести алкоголь: в Одессе мужчина чуть не зарезал посетителя супермаркета

Мужчина ударил посетителя супермаркета ножом в живот.

В Одессе полицейские задержали злоумышленника, который нанес незнакомцу тяжелые телесные повреждения. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Событие произошло в помещении супермаркета по улице Василия Стуса. Пострадавший был доставлен в больницу с проникающим ранением брюшной полости.

«Полицейские установили, что на входе в торговый зал житель Днепра обратился к жителю Одесщины с просьбой приобрести ему алкогольные напитки. Тот отказался, и на этой почве между мужчинами возникла ссора, которая переросла в толкотню. Во время конфликта местный гражданин нанес приезжему удар ножом в живот и ушел», - сообщает полиция.

Полицейские задержали злоумышленника на соседней улице и изъяли у него возможное орудие преступления, которое направили на экспертизу. Мужчина в содеянном признался, объяснив свой поступок возмущением действиями потерпевшего, который «вместо того, чтобы работать, выпрашивал выпивку и еще ругался в ответ». Фигуранту уже сообщили о подозрении.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

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