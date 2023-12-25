Відмовився придбати алкоголь: у Одесі чоловік ледь не зарізав відвідувача супермаркету

Чоловік вдарив відвідувача супермаркету ножем у живіт.

В Одесі поліцейські затримали зловмисника, який спричинив незнайомцю тяжкі тілесні ушкодження. Про це повідомила пресслужба поліції.

Подія сталася у приміщенні супермаркету на вулиці Василя Стуса. Постраждалого доставили у лікарню з проникаючим пораненням черевної порожнини.

«Поліцейські встановили, що на вході у торговельну залу житель Дніпра звернувся до жителя Одещини з проханням придбати йому алкогольні напої. Той відмовився, і на цьому ґрунті між чоловіками виникла сварка, яка переросла у штовханину. Під час конфлікту місцевий громадянин завдав приїжджому удар ножем у живіт і пішов геть», - повідомляє поліція.

Поліцейські затримали зловмисника на сусідній вулиці і вилучили у нього ймовірне знаряддя злочину, яке направили на експертизу. Чоловік у скоєному зізнався, пояснивши свій вчинок обуренням діями потерпілого, який «замість того, щоб працювати, випрошував випивку та ще й лаявся у відповідь». Фігуранту вже повідомили про підозру.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

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