В «Киев Цифровой» объединили карту укрытий и пункты обогрева

Чтобы воспользоваться нововведением в «Киев Цифровой» нужно обновить приложение.

В приложении «Киев Цифровой» появилась новая важная функция – в единый сервис объединили карту укрытий и пункты обогрева в столице, передает пресс-служба КГГА.

«Приложение «Киев Цифровой» объединил карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис. Отныне в обновленном сервисе «Карта устойчивости» можно найти ближайшее укрытие и проложить к нему маршрут, а также выбрать ближайший пункт обогрева через интернет», – говорится в сообщении.

Найти обновленную карту можно в приложении «Киев Цифровой»: раздел «Больше сервисов» (К) - «Безопасность» - «Карта устойчивости».

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