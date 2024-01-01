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Стягнення зі страхової компанії відшкодування моральної шкоди потерпілими у ДТП, — позиція Верховного Суду

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Контроль правильності визначення митної вартості авто буде здійснюватися за Базою даних, яку формуватиме Мінцифра

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Якщо підозрювана суддя знаходиться в Криму, оголошення в міжнародний розшук не потрібне, — Верховний Суд

Адвокат екс-судді Севастопольського апеляційного господарського суду, яка на конкурсній основі була призначена на посаду «судді» на окупованій території АРК і продовжила здійснювати «правосуддя» від імені рф, вважав, що для дотримання процедури її треба було оголосити у міжнародний розшук.

  1. В Україні

У Львові можна буде скласти іспит на категорію С на вантажівці сервісного центру

22:59, 1 січня 2024
Автомобіль обладнано додатковими педалями та дзеркалами заднього огляду.
У Львові можна буде скласти іспит на категорію С на вантажівці сервісного центру
Джерело фото: facebook.com/hsc.gov.ua
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Уже скоро у сервісних центрах МВС Львова буде доступне авто категорії С для складання практичного іспиту.

Вантажівку для майбутніх водіїв передав Головний сервісний центр МВС.

Автомобіль обладнано додатковими педалями та дзеркалами заднього огляду.

Наявність такого авто у підрозділі спростить отримання послуг для тих, хто з тих чи інших причин не може складати практичний іспит на автомобілі навчального закладу.

Як ми писали, Головний сервісний центр МВС анонсував випуск водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу нового зразка.

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