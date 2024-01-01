У Львові можна буде скласти іспит на категорію С на вантажівці сервісного центру

Автомобіль обладнано додатковими педалями та дзеркалами заднього огляду.

Джерело фото: facebook.com/hsc.gov.ua

Уже скоро у сервісних центрах МВС Львова буде доступне авто категорії С для складання практичного іспиту.

Вантажівку для майбутніх водіїв передав Головний сервісний центр МВС.

Автомобіль обладнано додатковими педалями та дзеркалами заднього огляду.

Наявність такого авто у підрозділі спростить отримання послуг для тих, хто з тих чи інших причин не може складати практичний іспит на автомобілі навчального закладу.

Як ми писали, Головний сервісний центр МВС анонсував випуск водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу нового зразка.

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