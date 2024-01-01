АРМА застерігає про ризики від скорочення чисельності агентства

АРМА застерігає про негативні наслідки, зокрема, при забезпеченні мільярдних надходжень до Держбюджету.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) не погоджується з рішенням Кабінету Міністрів України про скорочення чисельності агентства на 169 одиниць. Зазначається, що такі обмеження у кадровому складі можуть серйозно обмежити можливості АРМА виконувати свої функції, включаючи нові, більш прозорі процеси.

Головне обурення полягає в тому, що зменшення персоналу може ускладнити здатність Агентства генерувати очікувані великі фінансові надходження до державного бюджету. Це стає проблемою особливо в умовах, коли Міжнародний валютний фонд (МВФ) закликає Уряд шукати нові джерела фінансування.

У контексті цих обставин АРМА вважає, що оптимізація чисельності працівників може бути здійснена шляхом перерозподілу штатних одиниць міжрегіональних територіальних управлінь на центральний апарат. Це має б становити 390 працівників замість поточних 435 на 2024 рік.

Однак, після відзначеного висновку Міністерства фінансів з численними зауваженнями, АРМА проводить перемовини з цим органом для досягнення взаєморозуміння. Незважаючи на ці зусилля, 29 грудня 2023 року Кабінет Міністрів схвалив зміни до постанови без врахування позиції АРМА та висновків Мінфіну.

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