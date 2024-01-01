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На Чернігівщині судитимуть голову сільради, підозрюваного у привласненні понад 1 млн гривень на ремонті школи

21:19, 1 січня 2024
Правоохоронці скерували до суду провадження щодо голови сільради, який привласнив понад мільйон гривень на ремонті школи.
На Чернігівщині судитимуть голову сільради, підозрюваного у привласненні понад 1 млн гривень на ремонті школи
Джерело фото: Головне управління Національної поліції в Чернігівській області
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У Чернігівській області завершилося досудове розслідування стосовно голови сільради, якого підозрюють у привласненні та розтраті понад мільйона бюджетних коштів, призначених на ремонт місцевої школи. За даними Головного управління Національної поліції Чернігівської області, матеріали кримінального провадження передані до прокуратури для подальшого направлення до суду.

За результатами розслідування встановлено, що у 2021 році посадовець уклав договір на ремонт школи з підрядною фірмою. Угода передбачала виконання ряду ремонтних робіт, однак підрядник виконав лише частину робіт за завищеними цінами. Незважаючи на це, голова сільради перерахував більшу суму грошей, ніж вартість фактично виконаних робіт – понад 6,4 мільйона гривень.

Щоб закрити ці протиправні дії, чиновник затвердив документ зі зменшеними обсягами робіт, але з вищими цінами на матеріали. У результаті, зловмисник ухвалив дії, що порушують закон, склавши підпис та печатку сільської ради на документі, який формально зменшував обсяги робіт, але збільшував вартість.

Слідство закінчило розслідування за фактом привласнення та розтрати майна в особливо великих розмірах. Правоохоронні органи передали матеріали кримінального провадження до прокуратури з обвинувальним актом для подальшого направлення до суду.

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