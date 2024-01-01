На Черниговщине будут судить председателя сельсовета, подозреваемого в присвоении более 1 млн гривен на ремонте школы

Правоохранители направили в суд производство в отношении председателя сельсовета, который присвоил более миллиона гривен на ремонте школы.

Источник фото: Главное управление Национальной полиции в Черниговской области

В Черниговской области завершилось досудебное расследование в отношении председателя сельсовета, которого подозревают в присвоении и растрате более миллиона бюджетных средств, предназначенных на ремонт местной школы. По данным Главного управления Национальной полиции Черниговской области, материалы уголовного производства переданы в прокуратуру для дальнейшего направления в суд.

По результатам расследования установлено, что в 2021 году чиновник заключил договор на ремонт школы с подрядной фирмой. Соглашение предусматривало выполнение ряда ремонтных работ, однако подрядчик выполнил только часть работ по завышенным ценам. Несмотря на это, председатель сельсовета перечислил большую сумму денег, чем стоимость фактически выполненных работ - более 6,4 миллиона гривен.

Чтобы закрыть эти противоправные действия, чиновник утвердил документ с уменьшенными объемами работ, но с более высокими ценами на материалы. В результате, злоумышленник принял действия, нарушающие закон, составив подпись и печать сельского совета на документе, который формально уменьшал объемы работ, но увеличивал стоимость.

Следствие закончило расследование по факту присвоения и растраты имущества в особо крупных размерах. Правоохранительные органы передали материалы уголовного производства в прокуратуру с обвинительным актом для дальнейшего направления в суд.

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