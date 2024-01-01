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Госслужащим, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, доплатят до половины зарплаты за такое сотрудничество

Иностранные правительства будут доплачивать украинским чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, - Комитет одобрил законопроект.

Президент Зеленский предлагает уточнить основания досрочного отзыва дипломатов и разрешить финансировать их работу не только из бюджета

В законопроекте Владимира Зеленского пересматриваются основания досрочного отзыва дипломатов и предусматривает возможность их перевода в порядке ротации из одного заграничного дипломатического учреждения Украины в другое.

Взыскание со страховой компании возмещения морального вреда потерпевшими в ДТП, — позиция Верховного Суда

Ссылка апелляционного суда на то, что перераспределение сумм морального вреда и взыскание их с владельца источника повышенной опасности не предусмотрено законом, противоречат законодательству, - Верховный Суд.

Контроль правильности определения таможенной стоимости авто будет осуществляться по Базе данных, которую будет формировать Минцифра

Вопрос определения таможенной стоимости легкового автомобиля, от которой рассчитываются таможенные пошлины, будет цифровизирован.

Если подозреваемая судья находится в Крыму, объявление в международный розыск не требуется, — Верховный Суд

Адвокат экс-судьи Севастопольского апелляционного хозяйственного суда, которая на конкурсной основе была назначена на должность «судьи» на оккупированной территории АРК и продолжила «осуществлять правосудие» от имени рф, считал, что для соблюдения процедуры ее нужно было объявить в международный розыск.

  1. В Украине

Размер пенсионного сбора на первую регистрацию авто в Украине изменился: сколько будем платить

22:31, 1 января 2024
Расчеты зависят от стоимости легкового автомобиля без учета налога на добавленную стоимость.
Размер пенсионного сбора на первую регистрацию авто в Украине изменился: сколько будем платить
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С 1 января изменился размер прожиточного минимума, а значит и объемы сбора на обязательное государственное пенсионное страхование во время первой регистрации легкового авто. Сейчас прожиточный минимум составляет 3 028 грн.

То есть с 1 января при первой регистрации автомобиля на территории Украины независимо от того, новая машина или подержанная необходимо уплатить определенную стоимость сбора на обязательное государственное пенсионное страхование.

Расчеты зависят от стоимости легкового автомобиля без учета налога на добавленную стоимость:

  • не превышает или равно 499 620 грн – уплачивается 3%;
  • более 499 620 грн, но не превышает или равно 878 120 грн - уплачивается 4%;
  • более чем 878 120 грн - уплачивается 5%.

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