Размер пенсионного сбора на первую регистрацию авто в Украине изменился: сколько будем платить

Расчеты зависят от стоимости легкового автомобиля без учета налога на добавленную стоимость.

С 1 января изменился размер прожиточного минимума, а значит и объемы сбора на обязательное государственное пенсионное страхование во время первой регистрации легкового авто. Сейчас прожиточный минимум составляет 3 028 грн.

То есть с 1 января при первой регистрации автомобиля на территории Украины независимо от того, новая машина или подержанная необходимо уплатить определенную стоимость сбора на обязательное государственное пенсионное страхование.

Расчеты зависят от стоимости легкового автомобиля без учета налога на добавленную стоимость:

не превышает или равно 499 620 грн – уплачивается 3%;

более 499 620 грн, но не превышает или равно 878 120 грн - уплачивается 4%;

более чем 878 120 грн - уплачивается 5%.

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