Винницкие голубцы вошли в список нематериального культурного наследия Украины

Хотя это блюдо бытует в украинских семьях, способ приготовления может отличаться в разных уголках.

Источник фото: Винницкая ОГА

Винницкие голубцы стали новым элементом, вошедшим в Национальный перечень нематериального культурного наследия.

Об этом сообщили в Винницкой областной государственной администрации.

Хотя это блюдо бытует в украинских семьях, способ приготовления может отличаться в разных уголках. Так что оказалось, что отовсюду посыпались предложения по внесению этого традиционного блюда в Нацперечень.

Инициатором представления стала Одесщина. Впоследствии присоединились другие области.

Винницкий областной центр народного творчества предложил провести флешмоб «Готовим голубцы вместе» и этот призыв побудил к раскрытию всевозможных секретов – маминых, бабушкиных.

Одни использовали обычные лепестки капусты, другие – виноградные листья, ботву из свеклы, пекинскую капусту и т.д. Начинка тоже может быть разная: пшено, рис, гречка и даже картофель. После просмотра флешмоба всем захотелось присоединиться к популяризации голубцов.

Приказом МКИП от 20 декабря 2023 элемент «Приготовление украинского традиционного блюда «Голубцы» занесен в Национальный перечень, куда вошла Виннитчина.

Источник фото: Винницкая ОГА

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