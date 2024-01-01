Ночью полиция зафиксировала один запуск салютов и 17 нарушителей комендантского часа

Поступило восемь сообщений по применению пиротехнических средств, из них подтвердилось одно.

Источник фото: facebook.com/UA.National.Police

В новогоднюю ночь в областях полицейские обнаружили 17 человек, нарушавших комендантский час. Об этом сообщили в главных управлениях Национальной полиции.

Всего в ночь с 31 декабря на 1 января в полицию поступило 43 сообщения о событиях во время празднования Нового года, из них – 29 относительно нарушений тишины, четыре сообщения касались конфликтов, два – мелкие хулиганства.

Кроме того, поступило восемь сообщений по применению пиротехнических средств, из них подтвердилось одно. Так, полицейские установили, что 1 января в Черкассах 39-летний гражданин российской федерации применил пиротехническое средство. В Украине он находится на законном основании. На него полицейские составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 195-6 КУоАП (нарушение порядка производства, хранение, перевозка, торговля и использование пиротехнических средств).

В то же время, информация о применении фейерверка в столице не подтвердилась, а видео, которое распространялось в соцсетях якобы о запуске салютов – оказалось прошлогодним.

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