Военнослужащие и члены их семей могут обратиться в Минобороны по новому номеру

Заработал обновленный короткий номер «горячей линии».

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1 января начала работу обновленная линия Министерства обороны для военнослужащих и членов их семей по краткому номеру 1512. Об этом сообщили в Минобороны.

По новому номеру горячая линия доступна пользователям всех национальных операторов, кроме «Киевстар», в связи с техническими настройками, которые исправят в ближайшее время.

Номер горячей линии МОУ 0-800-500-442 также продолжает работу. Он доступен пользователям всех операторов мобильной связи.

Консультирование военных и членов их семей, регистрацию их обращений будут круглосуточно осуществлять десятки высокопрофессиональных работников Правительственного контактного центра.

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