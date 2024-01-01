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  1. В Украине

В Украине увеличился стаж для выхода на пенсию

18:38, 1 января 2024
Для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь 31 год страхового стажа.
В Украине увеличился стаж для выхода на пенсию
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Украина устанавливает новые условия для назначения пенсий по возрасту в 2024 году в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", согласно которому, граждане, достигшие определенного возраста, могут получить пенсию при условии наличия соответствующего страхового стажа.

В частности, для получения пенсии по возрасту в 2024 году гражданам, которым исполнилось 60, 63 или 65 лет, нужно иметь соответственно 31, 21 или 15 лет страхового стажа. Эта норма является частью пенсионной реформы 2011 года, которая предусматривает постепенное увеличение необходимого стажа для выхода на пенсию.

Указано, что с 2028 года необходимый страховой стаж для получения пенсии по возрасту будет возрос до 35 лет. Следовательно, лица, достигшие 60 лет в 2024 году, имеют право на пенсию при условии наличия страхового стажа не менее 31 года, в соответствии с законодательством, которое постепенно увеличивает этот стаж.

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