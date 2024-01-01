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  1. В Україні

В Україні збільшився стаж для виходу на пенсію

18:38, 1 січня 2024
Для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати 31 рік страхового стажу.
В Україні збільшився стаж для виходу на пенсію
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Україна встановлює нові умови для призначення пенсій за віком у 2024 році відповідно до закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», згідно з яким, громадяни, які досягли певного віку, можуть отримати пенсію за умови наявності відповідного страхового стажу.

Зокрема, для отримання пенсії за віком у 2024 році громадянам, яким виповнилося 60, 63 або 65 років, потрібно мати відповідно 31, 21 або 15 років страхового стажу. Ця норма є частиною пенсійної реформи 2011 року, яка передбачає поступове збільшення необхідного стажу для виходу на пенсію.

Зазначено, що з 2028 року необхідний страховий стаж для отримання пенсії за віком буде зросло до 35 років. Отже, особи, які досягли 60 років у 2024 році, мають право на пенсію за умови наявності страхового стажу не менше 31 року, відповідно до законодавства, яке поступово збільшує цей стаж.

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