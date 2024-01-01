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  1. В Україні

Під Києвом із палаючого 17-го поверху врятували жінку

19:16, 1 січня 2024
Причиною пожежі став повербанк, який перебував на зарядці у кімнаті однієї з квартир.
Під Києвом із палаючого 17-го поверху врятували жінку
Джерело фото: ДСНС Київщини
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У Вишгороді сталася пожежа на 17-му поверсі у багатоповерховому житловому будинку, що виникла через загоряння повербанку, який був підзаряджений в одній з кімнат.

За повідомленням ДСНС Київської області, 31 грудня о 15:34 надійшло повідомлення про загоряння квартири на 17-му поверсі 20-поверхового житлового будинку по вулиці Кургузова. Після прибуття на місце події рятувальників, вони виявили жінку у задимленій квартирі та швидко евакуювали її на свіже повітря. Потерпілу передали медикам для надання необхідної медичної допомоги, після чого її доставили до районної лікарні.

Пожежу повністю ліквідували о 16:05 за допомогою 18 рятувальників та п'яти одиниць техніки. Важкість виникнення пожежі полягала у тому, що під'їзди до будинку були блоковані автомобілями мешканців, що ускладнило доступ рятувальників до місця події.

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