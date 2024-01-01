Под Киевом с горящего 17-го этажа спасли женщину спасенную женщину

Причиной пожара стал повербанк, который находился на зарядке в комнате одной из квартир.

Источник фото: ГСЧС Киевской области

В Вышгороде произошел пожар на 17-м этаже в многоэтажном жилом доме, возникший из-за возгорания повербанка, который был подзаряжен в одной из комнат.

По сообщению ГСЧС Киевской области, 31 декабря в 15:34 поступило сообщение о возгорании квартиры на 17-м этаже 20-этажного жилого дома по улице Кургузова. По прибытии на место происшествия спасателей, они обнаружили женщину в задымленной квартире и быстро эвакуировали ее на свежий воздух. Пострадавшую передали медикам для оказания необходимой медицинской помощи, после чего ее доставили в районную больницу.

Пожар полностью ликвидировали в 16:05 с помощью 18 спасателей и пяти единиц техники. Сложность возникновения пожара заключалась в том, что подъезды к дому были блокированы автомобилями жителей, что затруднило доступ спасателей к месту происшествия.

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