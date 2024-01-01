Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Госслужащим, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, доплатят до половины зарплаты за такое сотрудничество

Иностранные правительства будут доплачивать украинским чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, - Комитет одобрил законопроект.

Президент Зеленский предлагает уточнить основания досрочного отзыва дипломатов и разрешить финансировать их работу не только из бюджета

В законопроекте Владимира Зеленского пересматриваются основания досрочного отзыва дипломатов и предусматривает возможность их перевода в порядке ротации из одного заграничного дипломатического учреждения Украины в другое.

Взыскание со страховой компании возмещения морального вреда потерпевшими в ДТП, — позиция Верховного Суда

Ссылка апелляционного суда на то, что перераспределение сумм морального вреда и взыскание их с владельца источника повышенной опасности не предусмотрено законом, противоречат законодательству, - Верховный Суд.

Контроль правильности определения таможенной стоимости авто будет осуществляться по Базе данных, которую будет формировать Минцифра

Вопрос определения таможенной стоимости легкового автомобиля, от которой рассчитываются таможенные пошлины, будет цифровизирован.

Если подозреваемая судья находится в Крыму, объявление в международный розыск не требуется, — Верховный Суд

Адвокат экс-судьи Севастопольского апелляционного хозяйственного суда, которая на конкурсной основе была назначена на должность «судьи» на оккупированной территории АРК и продолжила «осуществлять правосудие» от имени рф, считал, что для соблюдения процедуры ее нужно было объявить в международный розыск.

  1. В Украине

Под Киевом с горящего 17-го этажа спасли женщину спасенную женщину

19:16, 1 января 2024
Причиной пожара стал повербанк, который находился на зарядке в комнате одной из квартир.
Под Киевом с горящего 17-го этажа спасли женщину спасенную женщину
Источник фото: ГСЧС Киевской области
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В Вышгороде произошел пожар на 17-м этаже в многоэтажном жилом доме, возникший из-за возгорания повербанка, который был подзаряжен в одной из комнат.

По сообщению ГСЧС Киевской области, 31 декабря в 15:34 поступило сообщение о возгорании квартиры на 17-м этаже 20-этажного жилого дома по улице Кургузова. По прибытии на место происшествия спасателей, они обнаружили женщину в задымленной квартире и быстро эвакуировали ее на свежий воздух. Пострадавшую передали медикам для оказания необходимой медицинской помощи, после чего ее доставили в районную больницу.

Пожар полностью ликвидировали в 16:05 с помощью 18 спасателей и пяти единиц техники. Сложность возникновения пожара заключалась в том, что подъезды к дому были блокированы автомобилями жителей, что затруднило доступ спасателей к месту происшествия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Гальонкін
    Сергій Гальонкін
    голова Полтавського апеляційного суду
  • Геннадій Семенюк
    Геннадій Семенюк
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду