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В Мексике нашли потайное захоронение майя: фото

15:40, 1 января 2024
Археологи нашли в скалах замурованные тела племени майя.
В Мексике нашли потайное захоронение майя: фото
Источник фото: Arkeonews
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Археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) в Мексике обнаружили спрятанную погребальную камеру майя в пещере, находящейся в археологическом комплексе в Тулуме, Кинтана-Роо, - сообщает Arkeonews.

За массивной скалой в глубинах окруженного стеной мексиканского города Тулум, мешавшей ко входу в скрытую пещеру в районе города майя, находилось захоронение нескольких людей доиспанской цивилизации.

Это открытие стало результатом плановых работ по расчистке новой тропы для посетителей, расположенной между двумя известными храмами. Приклеенная морская улитка указывала на высокий уровень мастерства майя.

После удаления камня, который заблокировал вход в пещеру, ученые заметили, что он буквально разорвал скелетные останки человека, оставляя нижнюю часть тела снаружи, а верхнюю внутри. Это указывает на то, что человек возможно попал в ловушку, пытаясь получить доступ к пещере.

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