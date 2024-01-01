В Киеве в новогоднюю ночь поймали нарушителя с зип-пакетами с подозрительным веществом

Патрульные задержали нарушителя, который прогуливался по городу в новогоднюю ночь и имел с собой вероятные наркотики.

Источник фото: патрульная полиция Киева

Во время патрулирования в Святошинском районе столицы, полицейские остановили подозрительного мужчину, который прогуливался по городу в новогоднюю ночь. Поведение гражданина во время общения с правоохранителями было нервным, - сообщает патрульная полиция Киева.

Патрульные решили провести проверку и в ходе осмотра обнаружили у мужчины зип-пакет с веществом, которое выглядело похожим на наркотическое, а также устройства, которые, вероятно, были предназначены для употребления наркотиков.

Стражи порядка немедленно задержали гражданина и пригласили следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения всех обстоятельств этой ситуации.

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